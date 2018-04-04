"Крылья Советов" - "Спартак" - 1:3 (обзор)

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"Крылья Советов" - "Спартак" - 1:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" (1:3).

Видео: "Крылья Советов" - "Спартак".

Не пропустите: "Спартак" легко переигрывает "Крылья Советов" и выходит в полуфинал Кубка России. | http://soccernews.ru

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2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
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