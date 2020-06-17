"Крылья Советов" сыграют с "Ахматом" в футболках с надписью "Спасибо врачам"

Игроки "Крыльев Советов" на матч с "Ахматом" выйдут в футболках с надписью "Спасибо врачам".

"Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности", - сообщает пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что все матчи 23-го тура РПЛ будут посвящены врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Матч "Крылья Советов" - "Ахмат" пройдет 19 июня на стадионе "Самара Арена".

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