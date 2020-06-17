"Крылья Советов" сыграют с "Ахматом" в футболках с надписью "Спасибо врачам"
Игроки "Крыльев Советов" на матч с "Ахматом" выйдут в футболках с надписью "Спасибо врачам".
"Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности", - сообщает пресс-служба команды.
Футболисты @fckssamara сыграют первый официальный матч после возобновления РПЛ с «Ахматом» в тематических футболках. Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности. «Крылья Советов» совместно с титульным партнером клуба, компанией «Париматч», изготовили специальные футболки, в которых наши игроки проведут игру с «Ахматом» ⠀ Клуб пригласит врачей на этот матч и проведет ряд активаций для героев. Игра состоится 19 июня на стадионе #СамараАрена и начнется в 19:00 по местному времени ⠀ #МыКрылья
Ранее сообщалось, что все матчи 23-го тура РПЛ будут посвящены врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.
Матч "Крылья Советов" - "Ахмат" пройдет 19 июня на стадионе "Самара Арена".
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Локомотив Москва
|22
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|3
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|22
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|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
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|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
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|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
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|Крылья Советов
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|Ахмат
|22
|20