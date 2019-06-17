"Крылья Советов" сыграют в Австрии с "Хайдуком"

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"Крылья Советов" сыграют в Австрии с "Хайдуком"

Самарская команды "Крылья Советов" вышла из отпуска. В связи с этим стало известно, с кем подопечные Миодрага Божовича встретятся на сборах в Австрии.

29 июня "Крылья" сыграют с хорватским "Хайдуком".

Команда будет тренироваться в Самаре до 23 июня, в Австрии сбор продлится до 7 июля. 

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