"Крылья Советов" сыграют в Австрии с "Хайдуком"
Самарская команды "Крылья Советов" вышла из отпуска. В связи с этим стало известно, с кем подопечные Миодрага Божовича встретятся на сборах в Австрии.
29 июня "Крылья" сыграют с хорватским "Хайдуком".
Команда будет тренироваться в Самаре до 23 июня, в Австрии сбор продлится до 7 июля.
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|30
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