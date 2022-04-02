"Крылья Советов" проиграли "Уфе", а "Арсенал" сыграл вничью с "Ахматом"
Фото: твиттер "Уфы"\Автор неизвестен
Подошли к концу два матча 23-го тура российской премьер-лиги.
"Крылья Советов" - "Уфа" - 1:2
Голы: Журавлев, 12 - 0:1, Костанца, 68 - 1:1, Агаларов, 87 - 1:2.
"Арсенал" - "Ахмат" - 0:0
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