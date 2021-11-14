"Крылья Советов" уничтожили "Химки" в товарищеском матче

Фото: инстаграм "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

Самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче разгромили подмосковные "Химки" со счетом 4:0.

Победу самарцам принесли дубль Данилы Липового, а также голы Дмитрия Цыпченко и Никиты Чернова.

"Крылья Советов" Самара - "Химки" Химки - 4:0

Голы: Липовой (2), Цыпченко, Чернов.

В чемпионате России после 14 туров "Крылья Советов", набрав 22 очка, занимают шестое место в турнирной таблице. "Химки" с 12 очками находятся на предпоследнем, 15-м месте.

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