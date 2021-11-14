"Крылья Советов" уничтожили "Химки" в товарищеском матче
Фото: инстаграм "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
Самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче разгромили подмосковные "Химки" со счетом 4:0.
Победу самарцам принесли дубль Данилы Липового, а также голы Дмитрия Цыпченко и Никиты Чернова.
"Крылья Советов" Самара - "Химки" Химки - 4:0
Голы: Липовой (2), Цыпченко, Чернов.
В чемпионате России после 14 туров "Крылья Советов", набрав 22 очка, занимают шестое место в турнирной таблице. "Химки" с 12 очками находятся на предпоследнем, 15-м месте.
Не пропустите: "Оренбург" отреагировал на скандальные высказывания Прудникова. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Россия проиграла Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022
-
"Это говно редкое". Ловчев устроил скандал в студии "Матч ТВ"
-
"Барселона" определила три трансферные цели в случае отказа Стерлинга
-
Стало известно, сколько денег заработает сборная России в случае победы над Хорватией
-
Лунин может уйти из "Реала"
Лента новостей
-
Россия сыграет в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
-
1
Россия проиграла Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022
-
2
"Это говно редкое". Ловчев устроил скандал в студии "Матч ТВ"
-
"Барселона" определила три трансферные цели в случае отказа Стерлинга
-
Куман может возглавить шотландский топ-клуб
-
Мбаппе ярко высказался о своих целях в ПСЖ и сборной Франции
-
"Крылья Советов" уничтожили "Химки" в товарищеском матче
-
Хохлов может покинуть "Ротор"
-
1
Клопп ярко высказался про Трампа и Бориса Джонсона
-
"Реал Мадрид" следит за Тчуамени
-
Тренер сборной Хорватии высказался перед матчем с Россией
-
1
Роналду не против назначения Зидана в "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" может продлить контракт с Фелипе
-
Стало известно, сколько денег заработает сборная России в случае победы над Хорватией
-
Анри рассказал, что не любит сравнения с Мбаппе
-
Бускетс прокомментировал переход Дани Алвеса в "Барселону"
-
Бускетс высказался о Луисе Энрике
-
Лунин может уйти из "Реала"
-
Мбаппе рассказал, как на него повлияли события прошлого лета
-
"Бетис" может подписать полузащитника "Баварии"