"Крылья Советов" уничтожили "Рубин" в товарищеском матче
Фото твиттер "Рубина"
Казанский "Рубин" был разгромлен "Крыльями Советов" со счётом 0:5.
Товарищеский матч прошёл в закрытом режиме. Известно, что все пять голов самарцы забили после перерыва.
"Рубин" - "Крылья Советов" - 0:5
"Рубин": Медведев, Зотов (Фаттахов, 46), Тесленко (Гасанов, 82), Мусаев (Чумарин, 69), Савицкий (Михайлов, 64), Апшацев (Игнатьев, 75), Зуев (Белорусов, 46), Ломовицкий, Кузнецов (Климов, 75), Бакаев (Зияисов, 82), Онугха (Лисакович, 46).
Удаление: Савицкий (62).
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