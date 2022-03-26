"Крылья Советов" уничтожили "Рубин" в товарищеском матче

Фото твиттер "Рубина"

Казанский "Рубин" был разгромлен "Крыльями Советов" со счётом 0:5.

Товарищеский матч прошёл в закрытом режиме. Известно, что все пять голов самарцы забили после перерыва.

"Рубин" - "Крылья Советов" - 0:5

"Рубин": Медведев, Зотов (Фаттахов, 46), Тесленко (Гасанов, 82), Мусаев (Чумарин, 69), Савицкий (Михайлов, 64), Апшацев (Игнатьев, 75), Зуев (Белорусов, 46), Ломовицкий, Кузнецов (Климов, 75), Бакаев (Зияисов, 82), Онугха (Лисакович, 46).

Удаление: Савицкий (62).

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