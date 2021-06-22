"Крылья Советов" уничтожили "Спартак" из Сербии в товарищеском матче

Фото: инстаграм "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

Самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче разгромили сербский "Спартак" из города Суботица со счетом 5:0.

Победу российскому клубу принесли голы Даниила Липового, Владимира Полуяхтова, Максима Витюгова, Сергея Пиняева и Андрея Капетановича.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Крылья Советов" вышли в РПЛ.

"Крылья Советов" Россия – "Спартак" Суботица Сербия – 5:0 (3:0)

Голы: Липовой, 23 - 1:0, Полуяхтов, 36 - 2:0, Витюгов, 40 - 3:0, Пиняев, 47 - 4:0, Капетанович, 70 - 5:0

"Крылья Советов" (1-й тайм): Фролов, Полуяхтов (Солдатенков, 36), Божин, Чернов, Горшков, Витюгов, Якуба, Ежов, Липовой, Кабутов (Ефремов, 36), Сарвели.

"Крылья Советов" (2-й тайм): Ломаев, Полуяхтов, Карпов, Солдатенков, Капетанович, Горшков (Липовой, 62) (Чернов, 77), Смирнов, Прищепа, Ефремов, Тюрин, Пиняев.

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