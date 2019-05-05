"Крылья Советов" упустили победу над "Уфой"

Теги крылья советовуфа

"Крылья Советов" упустили победу над "Уфой"

В матче 27-го тура чемпионата России "Крылья Советов" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 12-й минуте счет открыл Артем Тимофеев, но перед самым финальным свистком гостей спас Ионуц Неделчару.

После матча оба клуба остались в зоне переходных матчей. "Крылья Советов" занимают 13-е место, "Уфа" находится на 14-й позиции.

"Крылья Советов" – "Уфа" - 1:1 (1:0)
Голы: Тимофеев, 12 - 1:0, Неделчару, 90+4 - 1:1

Не пропустите: Ракицкий может в одном сезоне стать чемпионом России и Украины. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" - "Вильярреал": видеотрансляция матча Примеры

"Реал" - "Вильярреал": видеотрансляция матча Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 27 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург Оренбург 27 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 27 35
11 Урал Урал 27 33
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 27 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов