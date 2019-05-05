"Крылья Советов" упустили победу над "Уфой"

В матче 27-го тура чемпионата России "Крылья Советов" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 12-й минуте счет открыл Артем Тимофеев, но перед самым финальным свистком гостей спас Ионуц Неделчару.

После матча оба клуба остались в зоне переходных матчей. "Крылья Советов" занимают 13-е место, "Уфа" находится на 14-й позиции.

"Крылья Советов" – "Уфа" - 1:1 (1:0)

Голы: Тимофеев, 12 - 1:0, Неделчару, 90+4 - 1:1

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