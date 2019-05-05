"Крылья Советов" упустили победу над "Уфой"
В матче 27-го тура чемпионата России "Крылья Советов" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 12-й минуте счет открыл Артем Тимофеев, но перед самым финальным свистком гостей спас Ионуц Неделчару.
После матча оба клуба остались в зоне переходных матчей. "Крылья Советов" занимают 13-е место, "Уфа" находится на 14-й позиции.
"Крылья Советов" – "Уфа" - 1:1 (1:0)
Голы: Тимофеев, 12 - 1:0, Неделчару, 90+4 - 1:1
Не пропустите: Ракицкий может в одном сезоне стать чемпионом России и Украины. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вингер на 60 миллионов: что случилось с Риядом Марезом после перехода в "Манчестер Сити"?
-
Рибери покинет "Баварию" летом
-
Клопп: "Салах получил удар в голову, но он в порядке"
-
"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)
-
Отец Дзюбы - о чемпионстве сына: "Он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь"
Лента новостей
-
Стало известно, какие четыре клуба Чемпионшипа поборются за выход в АПЛ
-
"Шальке" сыграл вничью с "Аугсбургом"
-
"Эйбар" обыграл "Бетис" в Примере (видео гола)
-
"Манчестер Юнайтед" сделал де Хеа последнее предложение о продлении контракта
-
"Реал" - "Вильярреал": видеотрансляция матча Примеры
-
"Крылья Советов" упустили победу над "Уфой"
-
1
Президент "Барселоны": "Я бы не дал "Золотой мяч" Месси"
-
Моуринью получил предложение из Шотландии
-
Сульшер: "Тяжело подписывать новых футболистов"
-
Дембеле может пропустить остаток сезона
-
"Ювентус" определился с трансферными целями на лето
-
"Хетафе" обыграл "Жирону" и вышел на чистое 4-е место в Примере (видео голов)
-
"Интер" готов сделать Година самым высокооплачиваемым игроком клуба
-
Служба допинг контроля требует наказания для игрока "Зенита"
-
"Реал" определился с резервным вариантом на случай срыва трансфера Погба
-
1
Зюганов: "На подходе - целая плеяда российских тренеров. Вот бы нам национализацию элит провести!"
-
Жиру: "Челси" хочет сохранить меня, но я хочу чаще выходить на поле"
-
Фирмино не поможет "Ливерпулю" в матче с "Барселоной"
-
"Реал" отказал "Ювентусу" и "Интеру" в продаже Асенсио
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19