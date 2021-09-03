"Крылья Советов" усилились защитником "Рубина"

Фото сайт "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявили о переходе центрального защитника "Рубина" Силвие Бегича.

Самарский клуб арендовал 28-летнего футболиста до завершения сезона 2021/22.

Хорватский новичок будет выступать за "Крылья" под номером 2.

Рыночная стоимость Бегича оценивается в 1,5 миллиона евро. За два сезона в "Рубине" он забил 1 гол в 27 матчах.

Не пропустите: "Рубин" отдал в аренду защитника Грицаенко. | http://soccernews.ru