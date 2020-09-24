"Крылья Советов" установили рекорд ФНЛ

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"Крылья Советов" установили рекорд ФНЛ

"Крылья Советов" переписали историю ФНЛ, сообщает пресс-служба турнира.

Самарская команда в матче 11-го тура разгромила брянское "Динамо" со счётом 7:0.

Это самая крупная победа в истории Футбольной национальной лиги.

Напомним, что "Крылья" по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ, а сейчас занимают второе место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона. 

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