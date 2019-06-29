"Крылья Советов" уступили "Хайдуку" в контрольном матче

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"Крылья Советов" уступили "Хайдуку" в контрольном матче

"Крылья Советов" проиграли "Хайдуку" в товарищеском матче.

В составе "Крыльев" единственный гол забил Александр Соболев.

"Хайдук" - "Крылья Советов" - 2:1 (2:0)

Голы: Делич, 14 - 1:0, Дьюрчо, 19 - 2:0, Соболев, 56 - 2:1. 

"Крылья Советов": Рыжиков (Овсянников, 46), Чичерин (Полуяхтов, 46), Карпов, Рохель (Бурлак, 60), Комбаров (Зотов, 60), Тимофеев (Смирнов, 80), Якуба, Антон (Шейдаев, 60), Зиньковский (Голенков, 85), Терехов, Соболев (Гасилин, 65).

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