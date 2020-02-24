"Крылья Советов" уступили СКА на Кубке ФНЛ в серии пенальти

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"Крылья Советов" уступили СКА на Кубке ФНЛ в серии пенальти

"Крылья Советов" проиграли СКА в матче Кубка Олимп ФНЛ.

Команды сыграли вничью, поэтому исход решался в серии пенальти. 

"Крылья Советов" - СКА - 1:1 (0:0). Пенальти — 7:8

Голы: Ломакин, 49 - 1:0, Дворников, 66 - 1:1.

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