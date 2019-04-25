"Крылья Советов" уступили "Уралу" в матче РПЛ

В матче 25-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0. Победу гостям принес гол Отмана Эль-Кабира.

Благодаря победе "Урал" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка. "Крылья Советов" остались на 13-й позиции, имея в активе 27 баллов.

"Крылья Советов" – "Урал" - 0:1 (0:0)

Гол: Эль-Кабир, 61 (с пенальти) - 0:1

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Зотов, Самарджич, Шишкин, Рабиу (Антон, 70), Зиньковский, Ананидзе (Самедов, 77), Бурлак, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Поляков, Страннберг, Эль-Кабир, Димитров, Егорычев (Емельянов, 77), Бикфалви, Бумаль, Погребняк (Панюков, 79).

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