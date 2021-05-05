"Крылья Советов" в гостях обыграли "Спартак-2" в матче ФНЛ

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"Крылья Советов" в гостях обыграли "Спартак-2" в матче ФНЛ

Фото: инстаграм "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги самарские "Крылья Советов" на выезде обыграли московский "Спартак-2" со счетом 2:0. Победу самарскому клубу принес дубль Ивана Сергеева.

"Крылья Советов", набрав 95 очков, досрочно гарантировали себе первое место в ФНЛ и выход в Российскую Премьер-Лигу. "Спартак-2" с 43 очками находится на 15-й позиции и опережает зону вылета на два очка.

"Спартак-2" Москва – "Крылья Советов" Самара - 0:2 (0:1)
Голы: Сергеев, 30 - 0:1, Сергеев, 57 - 0:2

"Спартак-2": Акмурзин, Миронов, Воропаев, Ташаев, Бакалюк, Сунгатулин (Маркитесов, 61), Денисов, Мельников, Оганесян, Игнатов, Роша (Голятов, 85).

"Крылья Советов": Ломаев, Солдатенков, Зеффан (Полуяхтов, 63), Божин, Комбаров, Якуба (Хади, 74), Алвеш (Горшков, 61), Ефремов, Кабутов (Зиньковский, 69), Сергеев, Голенков (Сарвели, 65).

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