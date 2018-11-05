"Крылья Советов" в гостях обыграли "Уфу" в матче 13-го тура чемпионата России.

"Уфа" - "Крылья Советов" (Самара) - 1:2.

Голы: Самарджич, 18 - 0:1, Сысуев, 67 - 1:1, Яковлев, 90+2 - 1:2.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе (Алиев, 56), Салатич, Тилль, Игбун, Ванек (Пауревич, 46), Сысуев (Бизяк, 83).

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Самарджич, Зотов, Канунников (Яковлев, 77), Антон, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 70), Ткачук, Корниленко (Соболев, 63).

"Уфа" имеет в активе 11 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. С"Крылья Советов" (14) - на 13-м месте..

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