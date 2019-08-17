"Крылья Советов" в гостях переиграли "Урал"

В рамках шестого тура РПЛ "Крылья Советов" на выезде одержали уверенную победу над "Уралом" со счётом 3:1.

Самарцы до последних минут громили соперника благодаря точным ударам Раду Гынсаря, Александра Соболева и Деяна Радоньича. Хозяева поля сподобились только на гол престижа в исполнении Андрея Панюкова.

"Урал" – "Крылья Советов" - 1:3

Голы: Гынсарь, 28 - 0:1, Соболев, 79 - 0:2, Радоньич, 84 - 0:3, Панюков, 90 - 1:3.

"Урал": Годзюр, Насыров, Ароян, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Бавин, 63), Аугустыняк, Бумаль, Погребняк (Панюков, 46), Ильин (Юсупов, 88).

"Крылья Советов": Рыжиков, Чернов, Анюков, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Гынсарь (Радоньич, 69), Гацкан (Мияйлович, 44), Кабутов (Зиньковский, 76), Канунников, Соболев.

Удаление: Емельянов (67).

Набрав три очка, "Крылья" поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" остался на 9-й строчке.

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