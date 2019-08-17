"Крылья Советов" в гостях переиграли "Урал"
В рамках шестого тура РПЛ "Крылья Советов" на выезде одержали уверенную победу над "Уралом" со счётом 3:1.
Самарцы до последних минут громили соперника благодаря точным ударам Раду Гынсаря, Александра Соболева и Деяна Радоньича. Хозяева поля сподобились только на гол престижа в исполнении Андрея Панюкова.
"Урал" – "Крылья Советов" - 1:3
Голы: Гынсарь, 28 - 0:1, Соболев, 79 - 0:2, Радоньич, 84 - 0:3, Панюков, 90 - 1:3.
"Урал": Годзюр, Насыров, Ароян, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Бавин, 63), Аугустыняк, Бумаль, Погребняк (Панюков, 46), Ильин (Юсупов, 88).
"Крылья Советов": Рыжиков, Чернов, Анюков, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Гынсарь (Радоньич, 69), Гацкан (Мияйлович, 44), Кабутов (Зиньковский, 76), Канунников, Соболев.
Удаление: Емельянов (67).
Набрав три очка, "Крылья" поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" остался на 9-й строчке.
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|5
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|5
|8
|8
|Рубин
|5
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|9
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|Ахмат
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|6
|12
|Динамо Москва
|5
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|5
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