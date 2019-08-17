"Крылья Советов" в гостях переиграли "Урал"

Теги уралкрылья советов

"Крылья Советов" в гостях переиграли "Урал"

В рамках шестого тура РПЛ "Крылья Советов" на выезде одержали уверенную победу над "Уралом" со счётом 3:1.

Самарцы до последних минут громили соперника благодаря точным ударам Раду Гынсаря, Александра Соболева и Деяна Радоньича. Хозяева поля сподобились только на гол престижа в исполнении Андрея Панюкова.

"Урал" – "Крылья Советов" - 1:3

Голы: Гынсарь, 28 - 0:1, Соболев, 79 - 0:2, Радоньич, 84 - 0:3, Панюков, 90 - 1:3.

"Урал": Годзюр, Насыров, Ароян, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Бавин, 63), Аугустыняк, Бумаль, Погребняк (Панюков, 46), Ильин (Юсупов, 88).

"Крылья Советов": Рыжиков, Чернов, Анюков, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Гынсарь (Радоньич, 69), Гацкан (Мияйлович, 44), Кабутов (Зиньковский, 76), Канунников, Соболев.

Удаление: Емельянов (67).

Набрав три очка, "Крылья" поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" остался на 9-й строчке.

Не пропустите: "Оренбург" и "Сочи" не смогли выявить победителя. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
5 Краснодар Краснодар 5 10
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 6 7
10 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
11 Ахмат Ахмат 5 6
12 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
13 Тамбов Тамбов 5 4
14 Уфа Уфа 5 4
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов