"Крылья Советов" в результативном матче обыграли "Ростов"

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"Крылья Советов" в результативном матче обыграли "Ростов"Фото: твиттер "Крыльев Советов"

В рамках 8-го тура РПЛ "Крылья Советов" одержали победу над "Ростовом".

Благодаря победе самарский клуб поднялся на 10-е место. "Ростов" остается 13-м.

"Крылья Советов" - "Ростов" 4:2

Голы: Комличенко, 23 - 0:1, Баштуш (аг), 44 - 1:1, Бегич, 50 - 2:1, Глушенков, 58 - 3:1, Глебов, 69 - 3:2, Сарвели, 90 - 4:2

"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан, Солдатенков, Бегич, Ежов, Иванисеня, Горшков (Кабутов, 72), Зиньковский (Пиняев, 76), Якуба (Пруцев, 72), Сергеев, Глушенков (Сарвели, 71).

"Ростов": Песьяков, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Поярков (Терентьев, 63), Лангович (Турищев, 82), Мамаев (Гигович, 87), Глебов, Фольмер (Сухомлинов, 63), Комличенко, Альмквист (Соу, 63).

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