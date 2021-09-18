"Крылья Советов" в результативном матче обыграли "Ростов"
Фото: твиттер "Крыльев Советов"
В рамках 8-го тура РПЛ "Крылья Советов" одержали победу над "Ростовом".
Благодаря победе самарский клуб поднялся на 10-е место. "Ростов" остается 13-м.
"Крылья Советов" - "Ростов" 4:2
Голы: Комличенко, 23 - 0:1, Баштуш (аг), 44 - 1:1, Бегич, 50 - 2:1, Глушенков, 58 - 3:1, Глебов, 69 - 3:2, Сарвели, 90 - 4:2
"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан, Солдатенков, Бегич, Ежов, Иванисеня, Горшков (Кабутов, 72), Зиньковский (Пиняев, 76), Якуба (Пруцев, 72), Сергеев, Глушенков (Сарвели, 71).
"Ростов": Песьяков, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Поярков (Терентьев, 63), Лангович (Турищев, 82), Мамаев (Гигович, 87), Глебов, Фольмер (Сухомлинов, 63), Комличенко, Альмквист (Соу, 63).
Читайте также: "Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
"Манчестер Сити" намерен подписать Фати
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь"
-
"Атлетико" сыграл вничью с "Атлетиком"
-
"Арсенал" одолел "Бернли", "Норвич" уступил "Уотфорду"
-
"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"
-
"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"
-
Менхенгладбахская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги
-
"Крылья Советов" в результативном матче обыграли "Ростов"
-
"Бавария" уничтожила "Бохум" в матче Бундеслиги
-
Мбаппе близок к возвращению в строй
-
"Фиорентина" Кокорина обыграла "Дженоа"
-
39-летний Павлюченко забил 8 голов в 8 играх сезона
-
"Ювентус" зимой хочет подписать Икарди
-
"Райо Вальекано" разгромил "Хетафе" благодаря дебютному голу Фалькао
-
Мостовой порассуждал об увольнении Витории из "Спартака"
-
Названы сроки восстановления Бэйла
-
"Вулверхэмптон" уступил дебютанту АПЛ "Брентфорду"
-
"Рома" теряет Винью и Мхитаряна
-
"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова
-
Кавани намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду