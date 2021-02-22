"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России самарские "Крылья Советов" разгромили подмосковные "Химки" со счетом 4:0. Победу самарцам принесли голы Ивана Сергеева, Дмитрия Цыпченко, Егора Голенкова и Никиты Чернова. "Химки" полтора тайма играли в меньшинстве из-за удаления Михаила Тихонова.
"Химки" Химки – "Крылья Советов" Самара - 0:4 (0:1)
Голы: Сергеев, 8 (с пенальти) - 0:1, Цыпченко, 62 - 0:2, Голенков, 89 - 0:3, Чернов, 90 - 0:4
"Химки": Лантратов, Данилкин, Идову, Тихий, Тихонов, Мирзов, Глушаков (Камышев, 79), Боженов, Кухарчук, Трошечкин (Могилевец, 63), Конате.
"Крылья Советов": Ломаев, Солдатенков, Зеффан, Божин (Чернов, 72), Якуба (Полуяхтов, 72), Горшков, Гацкан, Ежов (Кабутов, 79), Зиньковский, Сергеев, Цыпченко (Хади, 79).
Удаление: Тихонов (19).
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