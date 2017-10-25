"Крылья Советов" выбили "Рубин" из Кубка России и вышли на "Спартак"

В матче 1/8 финала Кубка России "Рубин" на своем поле неожиданно проиграл представителю ФНЛ "Крыльям Советов". Голы у самарцев забивали Сергей Корниленко и Азер Алиев. Единственный мяч казанцев на счету Рифата Жемалетдинова. В четвертьфинале "Крылья" сыграют со "Спартаком".

"Рубин" Казань – "Крылья Советов" Самара - 1:2 (0:1)

Голы: Корниленко, 33 - 0:1, Алиев, 55 - 0:2, Жемалетдинов, 59 - 1:2

"Рубин": Рыжиков, Камболов, Бауэр (Лестьенн, 63), Сорокин, Набиуллин (Жемалетдинов, 46), Канунников, Оздоев, Кудряшов, Мвила, Гранат, Азмун.

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Надсон, Зотов (Гоцук, 84), Ланин, Кленкин, Ткачук, Мияйлович, Чочиев (Башкиров, 66), Алиев (Зинков, 90), Корниленко.

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