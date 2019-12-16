"Крылья Советов" выбирают между двумя тренерами
Во время зимней паузы руководство "Крыльев Советов" намерено сменить главного тренера.
Нынешний наставник самарской команды Миодраг Божович в скором времени покинет свой пост.
Заменит черногорского специалиста, как сообщают российские СМИ, либо ныне безработный Рашид Рахимов, либо тренер молодёжки Владимир Кухлевский.
По итогам 19 туров "Крылья" занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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