"Крылья Советов" выбирают между двумя тренерами

Теги крылья советовмиодраг божовичрашид рахимов

"Крылья Советов" выбирают между двумя тренерами

Во время зимней паузы руководство "Крыльев Советов" намерено сменить главного тренера.

Нынешний наставник самарской команды Миодраг Божович в скором времени покинет свой пост.

Заменит черногорского специалиста, как сообщают российские СМИ, либо ныне безработный Рашид Рахимов, либо тренер молодёжки Владимир Кухлевский.

По итогам 19 туров "Крылья" занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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