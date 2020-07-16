"Крылья Советов" вылетят из РПЛ, если "Тамбов" получит техническую победу над "Сочи"

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"Крылья Советов" вылетят из РПЛ, если "Тамбов" получит техническую победу над "Сочи"

Вспышка коронавируса в "Сочи" может изменить турнирное положение команд в РПЛ.

Если "Сочи" присудят техническое поражение в матче с "Тамбовом", то "Крылья Советов" вылетят из РПЛ потому, что "Тамбов" лучше "Крыльев Советов" по личным встречам.

При таком раскладе у "Тамбова" будет 31 очко, в последнем туре им играть против ЦСКА. "Крылья" на данный момент набрали 28 очков. В 30-м туре их ожидает встреча с "Сочи".

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"Сочи" не сможет сыграть против "Тамбова" из-за вспышки коронавируса в команде

"Сочи" не сможет сыграть против "Тамбова" из-за вспышки коронавируса в команде

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