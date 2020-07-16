"Крылья Советов" вылетят из РПЛ, если "Тамбов" получит техническую победу над "Сочи"
Вспышка коронавируса в "Сочи" может изменить турнирное положение команд в РПЛ.
Если "Сочи" присудят техническое поражение в матче с "Тамбовом", то "Крылья Советов" вылетят из РПЛ потому, что "Тамбов" лучше "Крыльев Советов" по личным встречам.
При таком раскладе у "Тамбова" будет 31 очко, в последнем туре им играть против ЦСКА. "Крылья" на данный момент набрали 28 очков. В 30-м туре их ожидает встреча с "Сочи".
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
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|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
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|Крылья Советов
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