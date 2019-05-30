"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ

Теги нижний новгородкрылья советов

"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ

В первом стыковом матче за место в РПЛ "Крылья Советов" добыли выездную победу над "Нижним Новгородом". Ответный поединок запланирован на 2 июня.

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" 1:3

Голы: Фомин (пен), 23 - 1:0, Федорив (аг), 65 - 1:1, Зиньковский (пен), 90 - 1:2, Шишкин, 90 - 1:3

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хайруллов, Федорив, Хрипков, Палиенко, Сапета, Носов (Скворцов, 79), Голышев (Игнатович, 59), Фомин, Салугин (Делькин, 75).

"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Денисов (Зотов, 76), Шишкин, Рохель, Тимофеев, Рабиу (Полуяхтов, 77), Антон (Яковлев, 84), Ткачук, Зиньковский, Шейдаев.

Предупреждения: Тимофеев (21), Федорив (26), Рабиу (67), Антон (71), Гогличидзе (90).    

Читайте также: "Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турецкие клубы нацелились на Джанаева

Турецкие клубы нацелились на Джанаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов