"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ
В первом стыковом матче за место в РПЛ "Крылья Советов" добыли выездную победу над "Нижним Новгородом". Ответный поединок запланирован на 2 июня.
"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" 1:3
Голы: Фомин (пен), 23 - 1:0, Федорив (аг), 65 - 1:1, Зиньковский (пен), 90 - 1:2, Шишкин, 90 - 1:3
"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хайруллов, Федорив, Хрипков, Палиенко, Сапета, Носов (Скворцов, 79), Голышев (Игнатович, 59), Фомин, Салугин (Делькин, 75).
"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Денисов (Зотов, 76), Шишкин, Рохель, Тимофеев, Рабиу (Полуяхтов, 77), Антон (Яковлев, 84), Ткачук, Зиньковский, Шейдаев.
Предупреждения: Тимофеев (21), Федорив (26), Рабиу (67), Антон (71), Гогличидзе (90).
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