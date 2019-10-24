"Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу
"Крылья Советов" обыграли "Нью Тим Брюссель" в матче 1/8 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу.
В составе самарского клуба голами отметились Андрей Андреев, Артем Волошин и Иван Тетерин.
"Крылья Советов" - "Нью Тим Брюссель" - 3:1
В четвертьфинале "Крылья Советов" сыграют с победителями пары бразильского "Фламенго" с украинским "Выбором".
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