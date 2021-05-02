"Крылья Советов" вышли в Российскую Премьер-Лигу

Фото: инстаграм "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

Самарские "Крылья Советов" досрочно завоевали путевку в Российскую Премьер-Лигу.

В 40-м туре Футбольной национальной лиги самарский клуб одержал победу над "Акроном" и стал недосягаемым для "Нижнего Новгорода", который занимает третье место в ФНЛ. Таким образом, самарцы обеспечили себе одну из двух прямых путевок в РПЛ.

Напомним, что "Крылья Советов" вылетели из РПЛ по итогам сезона-2019/2020 и сумели вернуться в элитный дивизион спустя год.

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