"Крылья Советов" высказались о возможном приходе Гинера и Бабаева

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий отреагировал на слухи о возможном переходе президента ЦСКА Евгения Гинера и гендира "армейцев" Романа Бабаева в самарский клуб.

"Не знаю, что сказать об этом. Во-первых, я ничего не знаю. Во-вторых, считаю, что у Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича в ЦСКА всё хорошо получается.

Да, информация где-то всплывала. Однако, что я могу сказать, если ничего не знаю? Мне трудно судить, даже предположить, на чём это строится", - приводит слова Калакуцкого "Чемпионат".

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