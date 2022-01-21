"Крылья Советов" заинтересованы в аренде нападающего "Рубина"
Фото инстаграм Ивана Игнатьева
Форвард казанского "Рубина" Иван Игнатьев может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
По информации "СЭ", на 23-летнего футболиста нацелились "Крылья Советов".
Самарцы готовы взять скандального нападающего в аренду, однако проблемой может стать его зарплата - 600 тысяч евро в год.
На игрока также претендует "Нижний Новгород".
В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Рубин" 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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