"Крылья Советов" заинтересованы в аренде нападающего "Рубина"

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Форвард казанского "Рубина" Иван Игнатьев может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

По информации "СЭ", на 23-летнего футболиста нацелились "Крылья Советов".

Самарцы готовы взять скандального нападающего в аренду, однако проблемой может стать его зарплата - 600 тысяч евро в год.

На игрока также претендует "Нижний Новгород".

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Рубин" 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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