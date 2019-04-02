"Крылья Советов" заключили контракты с двумя молодыми игроками

"Крылья Советов" подписали контракт с молодыми футболистами Никитой Саликовым и Богданом Чинарёвым.

Оба футболиста уже выступают за молодежную команду "Крыльев". Контракт подписан на 2 года.

Чинарёву - 17-летний воспитанник "Крыльев Советов", а 16-летний Саликов - самый молодой игрок в заявке РПЛ в текущем сезоне.

"Крылья Советов" занимают 11 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 балла.

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