"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ

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"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛФото: vk.com/fckssamara

РФС не выдал "Крыльям Советов" лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

Как сообщает "Чемпионат", 12 мая самарский клуб сможет подать апелляцию на это решение.

Отмечается, что причины невыдачи лицензии неизвестны. Возможно, дело в больших долгах клуба.

"Крылья Советов" вышли в РПЛ, досрочно заняв первое место в ФНЛ.

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