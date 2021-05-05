"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ
Фото: vk.com/fckssamara
РФС не выдал "Крыльям Советов" лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.
Как сообщает "Чемпионат", 12 мая самарский клуб сможет подать апелляцию на это решение.
Отмечается, что причины невыдачи лицензии неизвестны. Возможно, дело в больших долгах клуба.
"Крылья Советов" вышли в РПЛ, досрочно заняв первое место в ФНЛ.
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