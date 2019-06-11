Крымские клубы могут получить право выступить в Лиге Европы
Глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что УЕФА может разрешить крымским клубам участвовать в Лиге Европы.
"Для нас это была бы новая веха в развитии. Это было бы очень приятно и для ребят, которые играют в чемпионате. Все бы поменялось, если бы наши клубы получили право участвовать в Лиге Европы. Переговоры идут, разговоры идут, но насколько они будут вероятны, все зависит от коллег из европейской ассоциации. Мы держим кулаки… Пока сроков нет, но вероятность очень великая", - приводят слова Ветохи российские СМИ.
Стоит отметить, что в Крыму нет профессионального футбола с 2014 года, но проводится любительский чемпионат. Дважды чемпионом Крыма становился Севастополь, по одному разу золотые медали выигрывали "ТСК-Таврия" и "Евпатория".
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