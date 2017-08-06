Крыша нового стадиона "Зенита" вновь течет

Теги зенит санкт-петербург

Крыша нового стадиона "Зенита" вновь течет

В матче четвертого тура чемпионата России "Зенит" играет со "Спартаком".

Перед началом встречи в Санкт-Петербурге прошел сильный дождь с градом и на новом стадионе "Зенита" на многих участках крыши возникли протечки.

Видео: Течет крыша стадиона за 48 миллиардов.

 

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В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

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