"Ксамакс" победил 21:0 в Кубке Швейцарии и установил рекорд страны

В матче Кубка Швейцарии "Ксамакс" разгромил клуб из пятой лиги "Монфокон" со счетом 21:0.

Столь крупная победа стала национальным швейцарским рекордом. Прежнее достижение принадлежало "Грехену", который в 1947 году разгромил "Таван" со счетом 18:0.

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