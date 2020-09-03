Кшиштоф Пентек получил предложение от еще одного итальянского клуба

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Кшиштоф Пентек получил предложение от еще одного итальянского клуба

Римская "Рома" ведет переговоры по трансферу польского нападающего берлинской "Герты" Кшиштофа Пентека, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. В составе "волков" Пентек может заменить боснийца Эдина Джеко, которым интересуется "Интер". 

"Герта", которая купила форварда в январе 2020 года у "Милана" за 24 миллиона, готова продать его за 30 миллионов. Поляк также входит в сферу интересов "Фиорентины" и "Торино".

Во второй половине минувшего сезоне 25-летний Пентек провел за "Герту" 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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