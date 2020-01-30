Форвард "Милана" Кшиштоф Пентек стал игроком "Герты". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что трансфер игрока будет стоить "Герте" 27 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний нападающий участвовал в 18 матчах Серии А, отметившись 4 голами.

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