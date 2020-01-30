Кшиштоф Пентек стал игроком "Герты"

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Кшиштоф Пентек стал игроком "Герты"

Форвард "Милана" Кшиштоф Пентек стал игроком "Герты". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что трансфер игрока будет стоить "Герте" 27 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний нападающий участвовал в 18 матчах Серии А, отметившись 4 голами.

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