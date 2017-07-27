"КСУ Крайова" - "Милан" - 0:1 (обзор)

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"КСУ Крайова" - "Милан" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Видео: "КСУ Крайова" - "Милан".

Не пропустите: "Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

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"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

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