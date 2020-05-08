Кто первый на выход? 9 малоизвестных футболистов, которые могут помочь "Барселоне" избежать финансовых проблем после карантина

Крупные европейские клубы готовятся к аномальному трансферному окну. Очевидно, что после длительного простоя соревнований, вызванного пандемией, бартеры и аренды заменят многомиллионные переходы. Новые правила игры создают преимущества для тех, у кого на контракте 30-35 игроков хорошего уровня. Они могут выполнять роль неких разменных монет или срочно латать дыры в составе. Барса, один из лидеров по кадровому потенциалу, рассматривает не менее 9 собственных исполнителей в перспективе будущих операций. Здесь не будет таких личностей, как Коутиньо или Дембеле, поскольку о них и так знает весь мир. Мы решили сосредоточится на исполнителях, которые на так часто мелькают в заголовках, но, тем не менее, имеют контракт с "Барселоной"!



Жан-Клер Тодибо

Молодой центрбек неплохо проявил себя в Шальке. "Кобальтовые" планировали выкупить его контракт за 25 млн евро, но пандемия внесла безжалостные коррективы – теперь немцы не имеют столько денег. Скорее всего, Тодибо вернется в Испанию, а затем будет продан в АПЛ. "Эвертон" – главный претендент на 20-летнего француза. Ранее сюда перебрались Андре Гомеш, Йери Мина и Люка Динь. Сотрудничество между клубами налажена идеально!

Рафинья

Проблемный воспитанник Ла Масии впервые за долгое время обошелся без травм. Помогла ''реабилитация'' в "Сельте". Младший сын легендарного Мазиньо наконец-то нашел стабильность. Прошлым летом Рафинья продлил контракт с "Барсой" еще на один год, а отступные снизились с 50 до 16 млн евро. Именно столько собираются выручить "Кулес" за атакующего хавбека, которым интересуются в АПЛ и Серии А.



Карлес Аленья

Талантливый кантерано стремится закрепиться в родной команде, хотя Сетьен не находит для него места. В конце концов прогресс 22-летнего полузащитника совсем не впечатляет. Он неубедительно выглядел в "Бетисе", а когда все же усвоил философию Руби, начался карантин. "Блаугранас" пока не рассматривают полноценный трансфер. Очередная аренда с интересной доплатой – наиболее вероятный вариант.



Мусса Ваге

Сенегалец попытается закрепиться на "Кам Ноу" со второй попытки. После зимней аренды в "Ниццу" он успел провести лишь 5 матчей, но продемонстрировал хороший потенциал. Ваге за короткий период выполнил 2 ассиста, создавал глубину в атаке и не допускал серьезных ошибок. Возможный трансфер Семеду – большой шанс для 21-летнего латераля, который может оказаться сразу в основе. Продажа или обмен также не исключаются!



Хуан Миранда

Еще один выпускник Ла Масии, обладающий фантастическим потенциалом, который проваливает переход на взрослый уровень. Миранда почти не играл за "Шальке", откуда возвращается после годичной аренды со скромным достижением – 265 минут в Бундеслиге. Сетьен на него не рассчитывает, но ПСВ и "Бетис" готовы предоставить игровые минуты.



Ориоль Бускетс

Центральный полузащитник неплохо выступал в "Твенте", наиграв более 1600 минут. "Кельн", "Майнц", "Гамбург", "Вердер" и "Сельта" уже выстроились в очередь за 21-летним талантом. "Барса" довольна его развитием и не будет создавать препятствий для новой аренды в сильную лигу. Сам Ориоль собирается предпринимать попытки, чтобы закрепиться в основной команде "Барсы".



Матеус

Мистический случай. Да, бразилец принадлежит чемпионам Испании. Он пришел с "Палмейрас", а затем отправился в "Вальядолид" на правах аренды, но до сих пор не играл из-за проблем с бумагами. Отсутствие паспорта ЕС делает невозможным его возвращение на "Камп Ноу". Барса жестко контролирует лимит "легионеров", который не должен превышать трех человек. Видаль и Артур – пока единственные без европейского гражданства. Вакантное место держат для потенциального звездного новичка, ведь Неймар и Лаутаро будут считаться иностранцами. Как видно, Матеусу здесь места нет, от слова "совсем".