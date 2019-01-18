Кто подставил «Блэкпул». Жадность, уголовники и смерть футбольного клуба

После своего вылета из АПЛ в 2011 году «Блэкпул» стал переживать тяжелейшие времена, и опустился аж в Лигу 2. В прошлые выходные команда противостояла «Арсеналу» в Кубке Англии, но на «Блумфилд Роуд» пустовали целые секции трибун – событие редкое для футбольной нации. Что-то явно пошло не так.

Если мы начнём копаться в истории и разбирать, что стало причиной краха любимого многими клубами, то получится неслабая история, достойная фильма. Сейчас «приморцы» страдают от распрей между эксцентричными владельцами Ойстонами, латвийским акционером и преданными фанатами, на чьих глазах хиреет столетний клуб.

Знакомьтесь: Ойстоны

С 1988 года клуб «Блэкпул» стал принадлежать Оуэну Ойстону, который нажил состояние благодаря своему риэлтерскому агентству в шестидесятых и семидесятых. К середине восьмидесятых Oyston’s Estate Agents стала самым большим подобным семейным агентством в Великобритании. За несколько недель до биржевого краха 1987 Ойстон продал весь свой бизнес за 37 млн. фунтов.

В 1987 он приобрёл большую часть акций любимой с детства команды «Блэкпул», а в мае 1988 стал единоличным владельцем.

С новым боссом «приморцы» продолжали прозябать в низших лигах вплоть до девяностых. В феврале 1995 Оуэн Уилсон был арестован – среди многочисленных обвинений значилось сексуальном насилие. В 1996 он был признан виновным в совращении 16-летней девочки, и приговорён к шести годам тюрьмы. После этого его жена Вики взяла на себя бразды правления клубом.

Во время суда Ойстон утверждал, что стал жертвой заговора министров правительства, которые развернули против него очень «низкую кампанию».

Но сколько бы Оуэн не строил из себя жертву, верить ему никто не хотел. В декабре 1999 года, после трёх с половиной лет, он был освобождён.

Вернувшись в клуб, Ойстон готовился к новым амбициозным планам. В начале десятилетия он обещал построить новый стадион, но не сложилось. Пришлось обойтись перестройками существующей инфраструктуры.

Когда начались финансовые трудности, Ойстон призвал на помощь латвийского бизнесмена Валерия Белоконя, который завладел 20% клуба и стал его президентом.

Прибытие кавалерии

Латыш много вложил в команду, основав новый трансферный фонд для тренера Иана Холлоуэя. Результат не преминул себя показать: команда пробилась в АПЛ даже быстрее, чем рассчитывали.

Первый за 40 лет сезон в высшей лиге успешным не назовёшь, но, несмотря на вылет, «приморцы» запомнились яркой игрой и выходками Холлоуэя.

В Чемпионшипе традиция атакующей игры продолжилась, и даже получилось пройти в плей-офф, где своё взял «Вест Хэм». Тренер вскоре команду покинул, а «Блэкпул» начал тонуть – на футбольном поле и за его пределами.

Провал

С этого момента у «Блэкпула» начинаются серьёзные проблемы. Руководство принимает одно неверное решение за другим, и в конце концов терпение фанатов лопнуло.

В мае 2015 года болельщики кинулись на поле, чтобы выразить свой проест. Им надоело поведение Ойстонов, а в адекватности всего правления клуба засомневались даже последние оптимисты.

В сентябре 2015 Белоконь начал судиться с Ойстонами, которые якобы перевели миллионы фунтов на личные нужды.

Это было начало многочисленных судебных разборок. В ноябре 2017 года стало известно, что Оуэн и его сын Карл в тайне перевели 26,77 млн. фунтов с клубного аккаунта для того, чтобы выплатить по личным долгам. Вскоре и сам «Блэкпул» был выставлен на продажу.

Судья постановил, что Ойстоны должны выплатить 31,27 млн. фунтов Белоконю, но те всё ещё не сделали ровным счётом ничего. Что ещё любопытнее, сам латыш хотел бы стать единоличным владельцем команды, но не может, потому что пару лет назад в Киргизстане его обвинили в финансовых махинациях.

Уже в марте прошлого года Белоконь утверждал, что работал с лигой для того, чтобы доказать свою невиновность.

Ярко-оранжевое будущее?

Болото, в которое «Блэкпул» угодил много лет назад, продолжает медленно его поглощать. Болельщики продолжают бойкотировать матчи и отказываются покупать любую клубную продукцию. Траст болельщиков «Блэкпула» даже попросил не приобретать никакую еду и напитки на матчах на «Блумфилд Роуд», чтобы максимально пресечь поток денег в карман Ойстонов, и, соответственно, Белоконя.

Но что бы ни предпринималось, кроме как «крахом» ситуацию не назовёшь. Фанатам нельзя не сочувствовать, но вряд ли они могут что-то изменить. Их подвели владельцы, Футбольная ассоциация и руководство лиги. Всем, кажется, наплевать на то, что скоро прославленный клуб может и вовсе перестать существовать.

Юрий Сергеев

