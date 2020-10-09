Кто поедет на Евро-2020? Вчера определились финалисты плей-офф Лиги Наций, не обошлось без интересного

Поединки плей-офф Лиги Наций должны были пройти еще в конце марта, но из-за коронавирусной паузу были отложены. Напомним, что 16 команд разыгрывают последние 4 путевки на Евро-2020 из Лигу Наций, в которой и, таким образом, получат запасной вариант, этакий черный ход, квалификации на чемпионат. Победители полуфиналов в каждом пути 12 ноября встретятся в финальных противостояниях. Тогда же своего последнего соперника на Евро-2020 узнают команды из групп C, D, E и F. Сюда не относится Россия, ведь группа у команды Черчесова уже сформирована. Напомним, что играть предстоит с Финляндией, Данией и Бельгией.

Программу полуфиналов открыл матч в Тбилиси, где Грузия принимала Беларусь. Грузины довольно быстро открыли счет. Уже на 7-й минуте Торнике Окриашвили, который в свое время поиграл в Украине за "Шахтер", "Мариуполь" и "Черноморец", а также в России за "Краснодар", реализовал пенальти после своего же падение в штрафной белорусов. В конце концов, этот гол так и остался единственным, хотя хозяева имели еще моменты для взятия ворот. Грузия подтвердила реноме фаворита и вышла в финал плей-офф D – до Евро-2020 остался один шаг, и один матч с Северной Македонией. Невероятно, что одна из этих команд поедет на турнир сильнейших. Вот что животворящая Лига Наций делает! В другом матче пути D произошло балканское дерби – Северная Македония против Косово. Хозяева забили уже в дебюте – помог Бололли, который срезал мяч в собственные ворота. Косовары отыгрались после ошибки голкипера, но еще до перерыва Северная Македония вновь вышла вперед, удачно разыграв стандарт. Матч так и завершился! Как уже говорилось выше, грузины и македонцы через месяц выяснят обладателя путевки на Евро.

В полуфиналах пути А Исландия принимала Румынию, а Болгария – Венгрию. Сенсация Евро-2016 шокировала румын еще до перерыва. Гильфи Сигурдссон оформил дубль двумя фирменными ударами с левой, а еще один его гол отменили после подсказки VAR – офсайд. Лишь во втором тайме гости сократили отставание – Максим (это фамилия, если что) реализовал пенальти. В конце концов, викинги удержали победу! Соперником исландцев в финале станет Венгрия, которая в гостях уверенно разобралась с Болгарией. Победу венграм принесли точные удары Орбана, Калмара и Николича. Гол престижа от "не заграницы" уже ничего не решал. 1:3 – венгры и исландцы играли в одной группе на Евро-2016 (расписали мировую 1:1), а сейчас поспорят за путевку на Евро-2020. Интересно, что победитель попадет в группу смерти с Францией, Германией и Португалией!

В пути B Босния и Герцеговина и Северная Ирландия не выявили победителя в основное время. На гол Крунича точным ударом ответил Макгинн. Дополнительные таймы забитых мячей не принес, а пенальти лучше били гости – 3:4. Жители британских островов могут поехать на второй чемпионат Европы кряду. Очень драматичным вышел и другой полуфинал данного дивизиона – в Осло Норвегия принимала сербов. Гости открыли счет под занавес игры благодаря голу Милинковича-Савича, однако не удержали преимущество. Встреча перешла в экстра-тайм, в котором Милинкович-Савич классным ударом оформил дубль и вывел Сербию в финал. Кто бы не выиграл данный плей-офф, компания у Испании, Швеции и Польши будет не грустной!

Путь C также не выявил финалистов в основное время. Как Словакия с Ирландией, так и Шотландия с Израилем голов так и не забили, хотя играли по 120 минут. Безголевой поединок в Шотландии перешел в серию пенальти, в которой торжествовали шотландцы. Что касается матча в Братиславе, то там серия 11-метровых завершилась победой словаков – 4:2. Словакия и Шотландия сыграют в финале за право пободаться в одной группе с Англией, Чехией и Хорватией. Уже через месяц будет сформирован полный состав Евро-2020.