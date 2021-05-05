Кто составит компанию "Ман Сити" в финале Лиги Чемпионов? Или почему "Челси" имеет преимущество над "Реалом"

Лига Чемпионов выходит на финишную прямую. Уже известно имя первого финалиста – им стал "Манчестер Сити", который уверенно переиграл ПСЖ. Там картина матча оказалась более или менее предсказуемой, а статус фаворита у "горожан" был слишком явным. Теперь фаны оказались на грани английского финала, однако в случае со вторым полуфиналом все несколько сложнее. В мадридской встрече между "Реалом" и "Челси" была зафиксирована результативная ничья, которая оставляет солидные шансы на проход обоим коллективам, а содержание той игры не дало однозначного ответа на вопрос, кто является более сильным. Проблема заключалась в том, что все тактические и игровые интересности матча уложились в стартовые 20-25 минут, за которые команды успели обменяться голами. После этого поединок закрылся – и оба тренера на это согласились. Впрочем, причины этого согласия у Томаса Тухеля и Зинедина Зидана были разными. Немца банально устраивал счет, да и в принципе его команда лучше чувствует себя в "сухом" сценарии без большого количества рискованных решений. Француз, в свою очередь, реагировал на тактические проблемы, которые возникли в поединке.

Главная слабость "Реала" в первом матче крылась в невозможности выдерживать агрессивное давление один в один, которое Зинедин Зидан попытался навязать сопернику. Для этого он отразил схему лондонцев, сыграв в 3-4-2-1 – впрочем, увидев стартовый состав "сливочных", Тухель понял замысел. Ответом стал переход на 3-5-2 со свободной ролью для Маунта и Жоржиньо, которые своими перемещениями перегружали зоны, что приводило к разрывам в прессинге мадридцев. В теории, разрывы не должны были возникать, однако Реал оказался не готов еще и к темпу лондонцев. Вместе с высокой линией обороны подобный футбол приводил к регулярным провалам "бланкос" и, наконец, до гола "Челси" – он прилетел из ситуативного обмена позициями в центре поля между Рюдигером и Жоржиньо, а также и благодаря выдергиванию Милитао на Маунта. Вследствие этих движений центрхавы "Реала" банально не успели разобраться и перестроиться, чтобы сыграть по Рюдигеру. Антонио же наказал их шикарным ассистом за спину Эдеру.

"Челси" мог забивать даже не один гол, но проблемы с реализацией не позволили конвертировать преимущество в комфортный счет на табло. "Реал" же постепенно выровнял ход матча и забил в ответ, однако из интересных инструментов в атаке можно было отметить только классную работу Бензема. В общем, лондонцы до перерыва выглядели лучше во всех компонентах – после нее же Зинедин Зидан перешел к привычной модели 4-3-3 с отказом от высокого прессинга. Игра закрылась, а опасных моментов больше не возникало. Говорит ли этот матч о тактической уязвимость "Реала"? Да, но только частично. Неспособность перепрессинговать "Челси" серьезно влияет на качество контроля матча и территории – между тем, забить прекрасной обороне "аристократов" без доминирования будет чрезвычайно трудно. Лондонцы привыкли контролировать центр и темп, а значит за него нужно вести активную борьбу на очень высоких скоростях. Для мадридцев это серьезная проблема.

С другой стороны, стоит отметить способность "Реала" подстраиваться под неблагоприятный тактический сценарий. Когда "сливочные" отказались от агрессивного прессинга и стали больше работать от глубокой позиционной обороны, у "Челси" исчезло игровое преимущество. Вообще, Мадрид в текущем сезоне – это история не о скорости и не о прессинге, а об игре от недостатков соперника и мелкой позиционной работы. Сильнее ли в этих компонентах коллектив Томаса Тухеля? Здесь однозначного ответа мадридская встреча не дала. Когда "сливочные" играют в привычный для себя футбол, они, как минимум, не проваливаются. Очевидно, сегодня Зинедин Зидан вернется к классической схеме 4-3-3. Одной из главных интриг встречи является камбэк Азара – экс-вожак "Челси" уже восстановился от травмы и выдал прекрасный первый тайм с "Осасуной", однако после перерыва бельгиец несколько подсел. Эден придавал "бланкос" нестандартности и динамики, критически необходимых для поединка на "Стэмфорд Бридж", но все будет зависеть от его физических кондиций. Кстати, встречу против "Осасуны" команда выиграла, дожав соперника на последних минутах – теперь беспроигрышная серия "Реала" составляет аж 20 матчей, причем за последние шесть поединков команда пропустила всего один гол. К тому же "бланкос" продолжают биться за чемпионство, хотя за сезон их скосило почти 60 травм. Это много говорит о способности "Реала" держать удар и адаптироваться к проблемам.

"Челси", в свою очередь, полурезервным составом переиграл на выходных "Фулхэм" (2:0). Лондонцы после второго гола откровенно отбывали номер, нанеся всего два удара после перерыва – заметно, что подопечные Томаса Тухеля сейчас сконцентрированы исключительно на полуфинале Лиги Чемпионов. В этом есть определенное преимущество над "Реалом", которому приходится убиваться на два фронта, а с учетом отсутствия значительных кадровых проблем, лучшей обороны (17 матчей на "ноль") и более высокого темпа игры преимущество становится еще серьезнее. Впрочем, "аристократы" не могут похвастаться крепкой психологией. Это Мадрид не проигрывает на протяжении нескольких месяцев, выживая даже при самых неблагоприятных раскладах – лондонцы же могут победить "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", чтобы потом крупно проиграть "Вест Брому" (2:5) и расписать ничью с "Брайтоном" (0:0). Кроме того, у команды очень низкая реализация – в АПЛ она забила на 7,66 гола меньше, чем ожидалось. Хуже статистика только у "Брайтона". Львиная доля из этого недобора лежит на Вернере. Между тем, на таких высоких раундах ЛЧ качество реализации становится одним из определяющих факторов – и тут "Реал" значительно сильнее.

Кто выйдет в финал?

В принципе, команды равны, но небольшое преимущество все же стоит отдать "Челси". Во-первых, за "аристократов" играет выездной гол – мадридцы рано или поздно вынуждены будут идти вперед, открывая пространство за спиной, да и на психологическую уверенность этот фактор влияет. Во-вторых, у гостей хуже кадровая ситуация: да, в состав "бланкос" вернулись Азар, Рамос и Вальверде, но их физическая форма пока неизвестна – Одриосола же нормально заменить Васкеса и Карвахаля не способен. Тухель, в свою очередь, имеет примерно полтора равноценных состава, что позволяет удивлять тактическими перестройками и усиливать игру по ходу встречи. Кроме того, эта дуэль будет тренерской. Зинедин Зидан в текущем сезоне стал королем топ-матчей и, благодаря отдельным тактическим планам, уверенно переигрывал Рональда Кумана, Юргена Клоппа, Диего Симеоне, Джан Пьеро Гасперини и Антонио Конте – все эти уважаемые господа проиграли тактическую дуэль. Тухель стал первым коучем, которому удалось законтрить стартовый план Зинедина Зидана. Более того – "Реал" в первом поединке против "аристократов" так и не нашел реальных инструментов по взлому обороны "Челси". Мадридцы отказались от прессинга и согласилась на убивание ритма игры ради ничьей.

"Челси" – быстрый коллектив с большой вариативностью в атаке. Лондонцы в принципе не выглядят зависимыми от формы какого-то отдельного исполнителя, чего не скажешь о "сливочных". К тому же они должны выглядеть более свежими в физическом плане, ведь посреди недели у "Реала" был сложный матч, да и в целом календарь заставляет мадридцев играть на пределе возможностей. "Бланкос" точно дадут бой. Все же это очень мощный коллектив, который имеет чемпионский характер и хорошую структуру розыгрышей и позиционного наступления – при этом счет не заставляет команду раскрываться раньше, чем это потребуется. Вполне возможно, что матч даже перейдет в овертайм, но в проход "Реала" в финал не верится. Слишком быстрая, тактически гибкая и физически выносливая команда у Томаса Тухеля – и слишком большое у нее было преимущество в Мадриде.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников