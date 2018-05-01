Кто станет финалистом Лиги чемпионов? "Реал" на своем поле принимает "Баварию"

"Реал" Мадрид – "Бавария"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Вечером во вторник будет названо имя первого финалиста нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. На "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" и "Бавария" встретятся между собой в рамках ответного полуфинального поединка. После выездной победы со счетом 2:1 "сливочные" существенно повысили свои шансы на выход в финал, однако мюнхенцы сделают все возможное, чтобы переломить ход противостояния. Однажды такое уже случалось.

Еще свежи в памяти баталии прошлогоднего противостояния этих же команд на стадии 1/2 финала. Тогда также "Реал" выиграл в Мюнхене со счетом 2:1, но на своем поле не смог в основное время узаконить выход в финал. Гости отыгрались с аналогичным счетом и перевели игру в овертайм. Лишь в дополнительное время благодаря мастерству Криштиану Роналду "сливочные" взяли верх над чемпионом Германии.

Возможно ли повторение сценария встречи в Мадриде годичной давности? Разумеется, такой вариант не стоит сбрасывать со счетов. К примеру, туринский "Ювентус" на предыдущей стадии турнира доказал, что невозможное может стать возможным. Однако в случае с "Баварией" есть некоторые сомнения. На "Сантьяго Бернабеу" Юпп Хайнкес не сможет рассчитывать на целый ряд ключевых игроков – Видаль, Боатенг, Коман, Алаба и Роббен выбыли из строя. Настораживать болельщиков мюнхенцев может и тот факт, что во втором тайме первого поединка в этом противостоянии "Бавария" не показала практически ничего.

Тренеры обеих команд прогнозируемо дали отдохнуть основным игрокам в минувший уик-энд. Так на матч чемпионата против "Леганеса" Зинедин Зидан выпустил абсолютно другой состав, что не помешало "Реалу" одержать очередную победу со счетом 2:1. К поединку с "Баварией" в общей группе готовились Иско и Начо, что безусловно стало хорошей новостью для фанатов "сливочных". Точно не сыграет Карвахаль, но эта потеря является единственной ощутимой, и французский наставник мадридского клуба наверняка найдет выход и из ситуации.

"Бавария" на выходных отрепетировала финал Кубка Германии, наполовину молодежным составом разгромив франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле со счетом 4:1. Несмотря на то, что отдых получили практически все футболисты, игравшие против "Реала", матч для мюнхенцев получился очень легким, в особенности второй тайм, в котором "Бавария" отметилась трижды.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Баварии":

В Мадриде "Реал" и "Бавария" сыграют 26 очный матч в еврокубках (рекорд)

Дважды "сливочные" проходили мюнхенцев в полуфинале ЛЧ и впоследствии выигрывали Кубок чемпионов УЕФА

"Реал" побеждал "Баварию" на своем поле в 6 матчах кряду

Мадридский клуб забивает в 12 играх подряд

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Л.Васкес, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Бэйл, Роналду.

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Хамес, Рибери, Мюллер, Левандовски.

Прогноз на матч "Реал" – "Бавария":

После поражения в первом матче "Баварии" нужно идти большими силами вперед и забивать как минимум дважды в ворота "Реала", который также не собирается отсиживаться в обороне. В таком случае мы можем стать свидетелями достаточно открытого и результативного поединка. А выиграет та команда, которая меньше допустит ошибок в обороне.

Букмекеры отдают предпочтение "Реалу". На успех "сливочных" коэффициент равен – 2.20 баллам. Ничейный исход (коэффициент 4.00) в этом поединке ставится под сомнение. А вот победа "Баварии" даже более вероятна по мнению специалистов (коэффициент 3.10).

Александр Никитин | http://soccernews.ru