Кто станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов?
В сезоне 2018/19 действующий рекордсмен Лиги чемпионов – Криштиану Роналду отметился лишь одним голом и, вероятно, впервые за 7 лет утратит «Золотую бутсу». Разбираем главных претендентов на титул лучшего бомбардира Лиги чемпионов.
Роберт Левандовски
За последние 7 сезонов Роберт четырежды преодолевал отметку в 8 голов, но для «Золотой бутсы» однажды не хватило и 10 забитых мячей. На групповом этапе «Бавария» получила удобных соперников. Левандовски не сумел отличиться только в одном из 6 поединков группового этапа: в воротах «Бенфики» и «АЕКа» Роберт суммарно расписался по 3 раза, а также оформил дубль в матче против «Аякса».
В первом поединке 1/8 финала Левандовски не сумел поразить ворота «Ливерпуля», за 90 минут нанеся всего один удар. Сейчас поляк сбавил обороты и в Бундеслиге, в шести последних матчах забив лишь один мяч. Поэтому его футбольные прогнозы не слишком позитивные.
Лионель Месси
В отличие от Левандовски, аргентинец становился лучшим бомбардиром и с 10-ю (в сезоне 2014/15), и с 9-ю (2008/09) и даже с 8-ю голами (2009/10). В текущем сезоне аргентинец разрывает чемпионат Испании, присвоив 38% голов «Барселоны». При 21 выходе в старте Месси забил 25 голов, что является с отрывом лучшим результатом не только в Примере (у Суареса – 16 голов), но и среди всех топовых лиг Европы (у Роналду – 19, у Мбаппе – 22).
Лионель отстает от Левандовски на два гола, однако нивелировать фору может всего за одну игру – осенью Лионель отгрузил три мяча в домашней игре Лиги чемпионов с «ПСВ», а зимой оформил два хет-трика в Примере (в гостевых играх с «Леванте» и «Севильей»). Статистика Месси в текущем сезоне впечатляет: Лионель находится в недосягаемости по количеству ударов – в среднем в Примере он пробивает 5,3 раз за игру (показатель ближайшего преследователя на 47% ниже) и лидирует по продвинутой статистике (0,84 ожидаемых голов за матч).
Килиан Мбаппе
Букмекеры сайта Betonmobile.ru серьезно недооценивают главного форварда самой результативной банды Европы, предлагая поставить на дебютную для Килиана «бутсу» по коэффициенту 20,0. «Пари Сен-Жермен» фактически закрыл вопрос с очередным чемпионством во внутреннем первенстве и сейчас сконцентрирован на победе на евроарене. После травм партнеров по нападению – Неймара и Кавани львиную долю атак парижан завершает именно Мбаппе. Килиан не подводит – в текущем розыгрыше Лиги 1 на его счету 22 гола, в том числе два дубля, хет-трик и покер.
Сейчас Килиан отстает от лидера бомбардирской гонки Лиги чемпионов на 4 точных удара, однако «ПСЖ» в отличие от «Баварии» и «Барселоны» выиграл гостевой поединок Лиги чемпионов, а сам Килиан в отличие от Месси и Левандовски отметился голом. Даже в дебютном евросезоне Мбаппе забил 6 мячей в 6-ти матчах плей-офф – в нынешних реалиях он способен как минимум повторить собственный результат.
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