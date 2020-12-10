Кто станет новым президентом "Барселоны"? Иностранные СМИ выделяют 5 главных вариантов

На "Камп Ноу" начинается битва проектов и здесь уже есть два очевидных фаворита с похожей стратегией: один устроил грандиозную медийную кампанию, а другой – уже занимал должность, имеет хорошую поддержку среди горожан, то есть "сосиос", обещает стабильность и процветание. Сейчас официально рассматривают 9 кандидатов. "Барселона", которую предыдущее руководство загнало в долговую яму, получит нового "прези" 26 января. Именно от его решений зависит будущее Лео Месси. Последний вроде бы пообещал не форсировать собственный трансфер и дождаться официальных результатов. Далее – о главных претендентах на "каталонский престол".

Жоан Лапорта (58 лет). Юрист, член Коллегии адвокатов "Барселоны", один из основателей юридической компании "Laporta & Arbós", профессор кафедры права в каталонском университете. Женат на дочери бизнесмена Джона Эчеваррии, бывшего президента Nissan Ibérica, воспитывает троих сыновей. Активно отстаивает идею независимости Каталонии.

Некий Джон Сноу в истории несчастных "Кулес" стремится повторить свой фокус из 2003 года, когда "Барса" захлебывалась в подобных проблемах – заброшенный спортивный проект с ограниченными финансовыми возможностями. Лапорта обладает незаурядной харизмой, умеет убеждать, знает, куда нужно нажать. При нем в клубе появилось немало молодых и прогрессивных людей, в частности, Чики Бегиристайн и Ферран Сориано, которые сейчас успешно развивают бренд "Манчестер Сити". Близкие отношения с влиятельным Мино Райолой – еще один козырь в рукаве 58-летнего юриста. Испанская пресса уже анонсирует трансфер Холанда, которым занимается скандальный итальянец, однако сам Лапорта сохраняет интригу: "Я не хочу дестабилизировать команду именами возможных новичков". Ухх, будет горячо! Он подписывал Роналдинью, Деку, Это'О, поверил в Райкаарда. Вместе с ними "Барса" завоевала два подряд чемпионских титула и прервала длительную европейскую засуху памятной победой в парижском финале ЛЧ против "Арсенала" (2:1). В конце концов именно Лапорта качественно перезагрузил проект в 2008 году, пригласив Гвардиолу – создателя уникального дрим-тим с Месси, Хави и Иньестой. Так называемое "поколение 87" в истории Ла Масии дало новый толчок развитию игры. Весь мир пытался скопировать барселонскую тики-таку. 12 титулов за 7 лет, существенный рост числа "cосиос" (с 106 до 173 тысяч), успешная финансовая политика, которая позволила увеличить годовой бюджет в два с половиной раза (до 445 млн евро), а также многолетняя дружба с Лео – все это возносит Лапорту в очевидного фаворита будущих выборов.

Виктор Фонт (48 лет). Успешный бизнесмен. Генеральный директор Delta Partners Group, консалтинговой компании с резиденцией в Дубае. Сфера деятельности – инвестиционным банкинг.

Фонт всегда называл себя жестким оппозиционером хунты Бартомеу, регулярно появлялся на телевидении, чтобы выразить протест действиям бывшего президента. "Давайте не позволим "Барсе" стать новым "Миланом" – это традиционный лозунг сторонников каталонского богача, который большую часть своего времени проводит в Объединенных Арабских Эмиратах. "Хави – тренер, Пуйоль – спортдир, Месси – лидер проекта". Он умело жонглирует культовыми фигурами, которые пока воздерживаются от публичных комментариев. Более того, недавно Фонт продемонстрировал свое истинное лицо, быстренько "переобувшись" после великолепной серии Кумана с 4-х побед подряд: "Вы все неправильно поняли, Хави будет генеральным менеджером". Фонт не пользуется популярностью среди "сосиос", ему банально не доверяют. Если Лапорта приглашает в свою команду профессионалов Матеу Алемани, авторитетного в испанских футбольных кругах функционера и главного архитектора успешной "Валенсии" с сезона 2018/19, то его основной конкурент подписывает дядю Рафаэля Надаля, чтобы создать привлекательную картинку.

Жорди Фарре (45 лет). Инженер по образованию и бизнесмен. На выборах 2015-го возглавлял группу Som gent normal (Мы нормальные люди), заняв третье место после Бартомеу и Лапорты. Тот самый активный "сосио", который организовывал сбор подписей за отставку первого.

Предвыборная кампания Фарре тесно переплетается с именем Лео Месси. Скандальный кандидат обещает сделать аргентинцу предложение, от которого невозможно отказаться. Лучший бомбардир в истории "Барсы" получил бы пожизненный контракт, но есть нюансы. Месси сможет завершить карьеру там, где ему заблагорассудится, а впоследствии вернуться в статусе клубного посла. Фарре готов оставить Рональда Кумана на посту главного тренера. "Наша команда профинансирует необходимые зимние трансферы" – амбициозную заявление было сделано в интервью El Español. Прежде всего, речь идет о возвращении Эрика Гарсии из Манчестера и завершения перехода Депай. Проблема с деньгами? Финансовую стабильность клуба могла бы поддерживать спонсорским соглашением с правительством Каталонии. Впрочем, многие опасаются, что "Барсу" используют в политических интересах, ведь Фарре – сторонник выхода из состава Испании.

Тони Фрейкса (52 года). Каталонский юрист. Член совета директоров при Лапорте, Россели и Бартомеу. В 2015-м финишировал четвертым. Активный пользователь социальных сетей и ярый "антимадридиста".

Фрейкса считается последователем хунты Бартомеу, который пытался уменьшить влияние раздевалки, попрощался с несколькими токсичными элементами (Суарес или Видаль). Бывший пресс-атташе каталонского гранда – один из немногих, кто идет на выборы с проектом "Испанской Барсы". Он старается избегать вопросов о независимости, осознавая бешеную ответственность перед огромной армией болельщиков "блаугранас" по всему миру. Парадокс. С одной стороны – Фрейкса хочет, чтобы клуб сохранял нейтралитет, с другой – все чаще поддерживает движение местных сепаратистов. Категорическая позиция относительно трансфера Неймара заметно отличает его от других кандидатов. Лапорта, Фонт или Фарре не закрывают перед бразильцем двери, зато Фрейкса называет вещи своими именами: "Ней – предатель. Пути назад больше нет".

Агусти Бенедито (56 лет). Бизнесмен и юрист. Изучал право в Барселонском университете, а затем отправился в автомобильную промышленность. Наследник семейного бизнеса Grup d'Automoció Benedito. Дважды баллотировался на пост президента, может похвастаться значительной поддержкой "cосиос".

С 2003 по 2009 годы Бенедито работал в руководстве Лапорты. В конце концов после серьезных разногласий с президентом подал в отставку. В 2010-м проиграл выборы Сандро Росселю, заняв второе место с 14,06% голосов, через пять лет – финишировал третьим (7,16%). Бенедито не считает, что Месси стоит удерживать любой ценой, прежде всего, из-за финансовой катастрофы на "Камп Ноу". Но и прогонять аргентинца никто не собирается. Мол, пусть остается на более скромных условиях. Минимум популизма и максимум здравого смысла. Зарплата Лео – 100 или даже 60 млн евро с учетом временных сокращений – сейчас выглядит самоубийством. В случае победы этого кандидата серьезно пострадают амбиции Хави. "Он должен пройти путь Гвардиолы и Луиса Энрике, поработать с дублем и заслужить шанс на первую команду", – отмечает Бенедито. Что ж, как минимум одного голоса он не досчитается.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников