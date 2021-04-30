"Кто-то насрал больше лошади": Уткин жёстко раскритиковал ЦСКА

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с бойкотом ЦСКА со стороны ведущих спортивных сайтов России "Чемпионат" и Sports.ru.

Напомним, что армейцы отказали в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ против "Уфы" корреспонденту Андрею Панкову, который накануне написал критический текст о клубе.

"Я всецело поддерживаю заявление коллег. Я, конечно, не СМИ, и не могу сказать, что у меня какие-то планы были насчёт матча ЦСКА в ближайшее время, но отказ в аккредитации, потому что текст журналиста не понравился – это мелко и мерзко. Собственно, ответ адекватный: не хотите, чтоб о вас писали - идите к чёрту, и не будем. Как раз к месту вспомнилась любимая поговорка Станислава Черчесова, когда он был ещё не тренером, а человеком: кто-то насрал больше лошади!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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