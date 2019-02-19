Кто-то назовёт это жополизством: Тарасов мощно высказался о футболке с Путиным в 2016 году
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов мощно высказался о футболке с изображением президента России Владимира Путина, которую он продемонстрировал в феврале 2016 года после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".
"Не считаю, что это было глупостью. Во-первых, на тот момент я не знал регламент. Я знал, что это политический момент, но не знал, что нельзя надевать такую майку. И был напряжённый момент у нас с той страной, где я это сделал. Просто хотел выразить свою поддержку, так как мне нравится наш руководитель, наш президент. Что в этом такого? Мне нравится, как он правит страной. Кто-то назовёт это жополизством, мне всё равно. Это моё мнение. Если люди приходят за него голосовать, значит, он многим нравится. Мотив был - просто поддержать в той ситуации, когда был инцидент в той стране, где это произошло. Были опасения безусловно, но я не боялся", - сказал Тарасов.
В итоге хавбека "Локомотива" оштрафовали на пять тысяч евро за "неподобающее поведение".
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