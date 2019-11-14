Кто выйдет на Евро? Разбираем расклады перед последними турами квалификации Евро 2020

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Кто выйдет на Евро? Разбираем расклады перед последними турами квалификации Евро 2020

По итогам октябрьских поединков отбора на чемпионат Европы-2020 участие в финальной части континентального форума гарантировали себе 6 команд – Бельгия, Испания, Италия, Польша, Украина и Россия (запад и восток Европы разделились поровну). Они уже могут начинать готовиться к баталиям следующим летом, а фанаты указанных сборных могут задумываться над приобретением билетов на поединки Евро-2020. В ближайшие дни нас ожидает сначала кульминация, а позже – развязка евроотбора. Осталось только 62 поединка квалификации, тогда как 200 матчей уже сыграны. Скоро определятся еще 14 участников финальной части Евро-2020 (последние 4 финалисты чемпионата Европы станут известны в марте следующего года после завершения плей-офф Лиги наций). Предлагаем пройтись по группам и обозначить главную интригу грядущих противостояний.

Чехия или Косово?

Сборная Чехии может присоединиться к когорте грандов европейского футбола. Если чехи обыграют Косово, то станут лишь 6-й командой, которая не пропустила ни одного чемпионата Европы с 1996 года. Кроме Чехии, это Италия, Испания, Франция, Германия и Португалия (к слову, последние трое еще не гарантировали себе участие в континентальном форуме). А вот в случае победы балканцев именно они будут фаворитом на путевку на Евро перед последним туром. Впрочем, Чехия, которая обыграла Англию в прошлом туре, вряд ли планирует откладывать вопрос квалификации в финальную часть на матч заключительного тура в Болгарии. Подопечные Ярослава Шилгавы заслуженно находятся на второй строчке группы, которая дает право на прямой выход на Евро. Впрочем, даже ничья может устроить чехов, ведь в таком случае им достаточно будет обыграть откровенно слабую Болгарию, тогда как Косово в последнем туре будет противостоять Англии. Балканцы, к слову, имеют запасной путь на Евро – они выиграли свою группу Лиги Наций, а потому могут сыграть в плей-офф. Интересно, что Англия тоже еще не гарантировала себе путевку на Евро, но в двух матчах "трем львам" необходимо взять только одно очко. Даже скандал с отчислением Рахима Стерлинга из-за стычки с партнером вряд ли повлияет на позиции команды Саутгейта, которой достаточно не проиграть скромной Черногории. Даже если произойдет настоящее чудо в виде поражения от Черногории и Косово, то Англия все еще имеет шанс квалифицироваться на Евро-2020 через плей-офф Лиги Наций.

Финляндия – главная сенсация отбора?

Сборная Финляндии впервые в своей истории может оформить выход на чемпионат Европы. Для этого подопечным Маркку Канервы достаточно преодолеть Лихтенштейн, который замыкает турнирную таблицу группы "J". Если Суоми выйдут на Евро-2020, то станут 34-й сборной, которая участвовала в континентальном форуме за всю его историю. Финляндия за последнее время сделала огромный шаг вперед – впервые за много лет команда реально претендует на выход на большой турнир. В отборе на ЧМ-2018 Суоми играли в "группе смерти" с Украиной, Хорватией, Турцией, Исландией и Косово, и заняли там предпоследнее место, набрав 9 очков. Сейчас все по-другому – скандинавы набрали уже 15 пунктов и находятся в шаге от квалификации на чемпионат Европы. Конечно, свою роль сыграл как достаточно фартовый жребий, так и спад оппонентов (прежде всего, Боснии и Герцеговины). Лишь 12 забитых голов (меньше всех конкурентов за путевку на Евро) и 3 поражения – в любой другой группе такой результат практически похоронил бы надежды на успешную квалификацию. Впрочем, победителей не судят – в случае 3-х очков с Лихтенштейном Финляндия точно будет считаться триумфатором. Для этой команды само участие в финальной части европейского форума уже событие и история.

Португалия понервничает?

Безусловно, судьба путевки на Евро-2020 все еще в руках действующих чемпионов континента, но после неудачи в Киеве Португалия имеет только один путь выхода в финальную часть. Команде Фернанду Сантуша необходимо обыгрывать обоих аутсайдеров группы – Литву и Люксембург (при условии, что последний не отберет очки у Сербии). Задача, вроде, и не слишком сложнае, но Португалия явно рассчитывала решить турнирные задачи досрочно. Однако Криштиану Роналду и компания периодически получают трудности в отборе на Чемпионат Мира или Европы. Последний раз подобное случалось в квалификации к ЧМ-2014, когда Португалия пропустила Россию на первое место группы и вынуждена была играть плей-офф против Швеции (победы 1:0 и 3:2). Вот и сейчас потеря очков в матче с Литвой или Люксембургом может вывести Сербию на второе место группы "B". Конечно, в такое развитие событий верится с трудом, но это футбол – здесь может случиться всякое. В любом случае, спокойное завершение квалификации Португалии точно не светит.

Последний шанс Северной Ирландии

Для Северной Ирландии наступает ключевой момент – команда Майкла О'Нила вынуждена обыгрывать Германию и Нидерланды (Именно Нидерланды, так как название "Голландия" официально запрещено. История этого "имперского" решения достаточно занятна – погуглите на досуге). Только этот результат принесет парням с острова путевку и на Евро 2020. Все в руках североирландцев – две победы гарантируют им путевку на Евро, но назвать эту задачу простой язык не поворачивается. Более того – 6 очков в этих матчах выглядит настоящим подвигом. Для Северной Ирландии все может закончиться уже 16 ноября – именно тогда подопечные О'Нила будут принимать Нидерланды. Команде Рональда Кумана для выхода из группы устраивает и ничья. У Германии ситуация еще лучше – Бундестим достаточно обыграть Беларусь. Судьба каждой команды в ее руках, и это главное в группе "C" накануне решающих поединков.

Ирландия, Швейцария, Дания - кто окажется за бортом?

Похожая турнирная ситуация наблюдается и в группе "D". Сейчас лидирует Ирландия (12 очков, столько же у Дании), но именно она сыграла на матч больше конкурентов. Швейцария отстает на 1 балл, но имеет лучший календарь – победы над Гибралтаром и Грузией выведут ее на чемпионат Европы. Решающим в этой группе станет поединок в Дублине – 18 ноября Ирландия примет Данию и вынуждена побеждать своего соперника с любым счетом. Все 3 претендента на выход из группы сами себе хозяева – все зависит исключительно от них. Однако битва будет очень интересная. Хотя, скорее всего, стоит говорить именно о том, кто станет компаньоном Швейцарии!

Конец исландской сказки?

Викинги, которые принимали участие в чемпионате Европы-2016 (и создали там настоящий фурор) и ЧМ-2018, на этот раз, скорее всего, окажутся за бортом крупного турнира. Подопечные Эрика Хамрена отстают от Франции и Турции на 4 очка, поэтому даже победы над турками и Молдовой не гарантируют им выход из группы. Слишком много было потеряно раньше, но в Исландии еще один вариант – пока они попадают в стыковые матчи за Лигу Наций. Франция и Турция в куда лучшем положении – туркам достаточно не проиграть Исландии или обыграть Андорру, а действующим чемпионам мира достаточно набрать 2 бала в противостояниях с Молдовой и Албанией.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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