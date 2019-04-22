Кто заменит Азара? "Челси" выбирает между двумя игроками

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Кто заменит Азара? "Челси" выбирает между двумя игроками

"Челси" рассматривает две кандидатуры на замену бельгийскому вингеру Эдену Азару, который близок к переходу в "Реал".

Как сообщает Telefoot, руководство лондонского клуба выбирает между полузащитником "Барселоны" Филиппе Коутиньо и нападающим "Лилля" Николя Пепе.

В текущем сезоне 26-летний Коутиньо сыграл за "Барселону" 48 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость - 100 миллионов евро.

23-летний Пепе в нынешней кампании сыграл за "Лилль" 36 матчей, забил 20 голов и сделал 12 ассистов. Его контракт с "догами" рассчитан до 2022 года. Трансферная стоимость - 40 миллионов евро.

Не пропустите: Трансфер Азара может обойтись "Реалу" в 120 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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