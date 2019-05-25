Кто заменит Бердыева в "Рубине"? Клуб рассматривает пять кандидатов

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Кто заменит Бердыева в "Рубине"? Клуб рассматривает пять кандидатов

Руководство "Рубина" составило шорт-лист из пяти тренеров, один из которых может стать преемником Курбана Бердыева.

Как сообщают российские СМИ, казанский клуб рассматривает кандидатуры Игоря Черевченко ("Арсенал"), Рашида Рахимова ("Ахмат"), Роберта Евдокимова (безработный), Романа Шаронова (дубль "Рубина") и Юрия Уткульбаева ("Нефтехимик").

Окончательное решение будет принято после вердикта спортивного арбитражного суда в Лозанне. Если CAS сократит дисквалификацию "Рубина" в еврокубках, то клуб сделает ставку на более опытного специалиста, в противном случае - доверит команду молодому наставнику.

По итогам 29 туров "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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