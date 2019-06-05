Кто заменит Сарри? В шорт-листе "Челси" шесть тренеров

Руководство "Челси" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Маурицио Сарри.

По информации The Guardian, в шорт-лист лондонского клуба входят шесть специалистов - это Массимилиано Аллегри, Лоран Блан, Нуну Эшпириту Санту, Хави Грасия, Фрэнк Лэмпард и Стив Холланд.

В завершившемся сезоне "Челси" финишировал на третьем месте в АПЛ, а также выиграл Лигу Европы.

60-летний Сарри, скорее всего, продолжит тренерскую карьеру в туринском "Ювентусе".

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