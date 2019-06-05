Кто заменит Сарри? В шорт-листе "Челси" шесть тренеров

Теги челсимаурицио сарримассимилиано аллегрилоран бланхавьер грасия карлосфрэнк лэмпард

Кто заменит Сарри? В шорт-листе "Челси" шесть тренеров

Руководство "Челси" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Маурицио Сарри.

По информации The Guardian, в шорт-лист лондонского клуба входят шесть специалистов - это Массимилиано Аллегри, Лоран БланНуну Эшпириту Санту, Хави Грасия, Фрэнк Лэмпард и Стив Холланд.

В завершившемся сезоне "Челси" финишировал на третьем месте в АПЛ, а также выиграл Лигу Европы.

60-летний Сарри, скорее всего, продолжит тренерскую карьеру в туринском "Ювентусе".

Не пропустите: Хадсон-Одои продлит контракт с "Челси" и получит 10-й номер. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Буффон покинул ПСЖ

Официально: Буффон покинул ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов