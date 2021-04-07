"Ку-ку, ***": "Уфа" обратилась к арбитру, который не назначил пенальти в матче с "Ахматом"
Фото: ФК "Уфа"
"Уфа" осталась недовольна решением арбитра в игре 1/4 финала Кубка России против "Ахмата" (0:1).
В клубе считают, что главный судья Евгений Кукуляк должен был назначить пенальти в ворота грозненского клуба.
"Ку-ку, ***! Если это не пенальти, то что это? - говорится в заявлении клуба.
После 24 туров "Уфа" идет в РПЛ на предпоследнем месте.
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