"Ку-ку, ***": "Уфа" обратилась к арбитру, который не назначил пенальти в матче с "Ахматом"

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"Ку-ку, ***": "Уфа" обратилась к арбитру, который не назначил пенальти в матче с "Ахматом"Фото: ФК "Уфа"

"Уфа" осталась недовольна решением арбитра в игре 1/4 финала Кубка России против "Ахмата" (0:1).

В клубе считают, что главный судья Евгений Кукуляк должен был назначить пенальти в ворота грозненского клуба.

"Ку-ку, ***! Если это не пенальти, то что это? - говорится в заявлении клуба.

После 24 туров "Уфа" идет в РПЛ на предпоследнем месте.

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