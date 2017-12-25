Куадрадо: "Дибала должен завоевать место в стартовом составе"

Теги ювентуспауло дибалахуан куадрадо

Куадрадо: "Дибала должен завоевать место в стартовом составе"Вингер туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо высказался о ситуации, в которой оказался его партнер по команде Пауло Дибала.

"Для Дибалы это не деликатный момент. Иногда приходится играть меньше, но всегда нужно помнить, что место на поле добывается в каждой игре и на каждой тренировке. Пауло - отличный игрок, мы знаем, что он может нам дать, и он скоро вернется на поле, чтобы помочь команде", - цитирует 29-летнего колумбийца El Mundo Deportivo.

Напомним, "Ювентус" готов летом заплатить 45 миллионов евро за Стротмана. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов