Куадрадо: "Дибала должен завоевать место в стартовом составе"

Вингер туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо высказался о ситуации, в которой оказался его партнер по команде Пауло Дибала.

"Для Дибалы это не деликатный момент. Иногда приходится играть меньше, но всегда нужно помнить, что место на поле добывается в каждой игре и на каждой тренировке. Пауло - отличный игрок, мы знаем, что он может нам дать, и он скоро вернется на поле, чтобы помочь команде", - цитирует 29-летнего колумбийца El Mundo Deportivo.

Напомним, "Ювентус" готов летом заплатить 45 миллионов евро за Стротмана. | soccernews.ru