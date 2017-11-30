Куадрадо и Бернардески готовы сыграть с "Наполи"

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Куадрадо и Бернардески готовы сыграть с "Наполи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитники команды Хуан Куадрадо и Федерико Бернардески готовы сыграть в матче 15-го тура Серии А против "Наполи".

"Куадрадо и Бернардески готовились к матчу и должны сыграть. Отсутствует только Лихтштайнер" - цитирует Аллегри официальный сайт "бьянконери".

Напомним, что матч "Наполи" - "Ювентус" состоится в пятницу, 1 декабря, в 22:45 по московскому времени.  

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